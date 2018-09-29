В Госсобрание-Курултай Башкирии выбрали представителей комитетов

Стало известно, кто станет председателями восьми комитетов и их заместителями.

28 сентября депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии на своем первом собрании утвердили состав республиканского парламента. Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам возглавил Владимир Нагорный, а его заместителями стали Гульнара Бикбулатова и Юрий Игнатьев.

Председателем комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации стал Сергей Афонин, а его заместителями – Айгуль Гареева и Юнир Кутлугужин.

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям возглавила Рида Субханкулова, ее заместители – Ильгам Галин и Вячеслав Рябов.

Председатель Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму -Халил Рахимов, заместитель – Рузалия Хисматуллина.

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию возглавил Николай Хорошилов, его заместителем стала Елена Родина.

Председателем Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию избран Альфарис Байчурин, его заместителем становится Руфина Шагапова.

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту возглавил Раиль Асадуллин, его заместителем стал Андрей Иванюта.

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов возглавил Салават Харасов, его заместителем избран Ирек Зарипов.