Рустэм Хамитов: У депутата Курултая должно быть 360-градусное зрение

Хамитов сразу дал понять, что не хочет формальной беседы, а готов провести ее в формате обмена мнений. Кроме того, он заявил, что с некоторыми депутатами он даже не знаком.

Рустэм Хамитов обозначил 2 главных цели для новоявленных парламентариев:

1. Быть активным в общественной жизни:

- Парламент – это тот орган власти, который постоянно должен находиться рядом с людьми, видеть все стороны жизни, плюсы и минусы, работать над тем, чтобы минусы потихоньку превращались в плюсы. Здесь нет никаких поблажек.

2. Уйти от формализма в законотворчестве:

- Ваша задача – настроить законодательство таким образом, чтобы оно соответствовало реалиям жизни, не было формальным, формализованным, нацеленным только на процесс, чтобы оно действительно отвечало требованиям жизни.

В частности, Хамитов привел в пример вопросы, связанные с людьми пенсионного возраста и семейного предпринимательства.

- Вчера я был в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Там обсуждались вопросы семьи, бизнеса и государства, семьи и предпринимательства. Что такое семейный бизнес, как помочь? Показали цифры: в США 70 процентов бизнеса – это семейное предпринимательство, во Франции – 65 процентов, в Германии – 60 процентов. То есть семьи, объединяясь, продвигают свои бизнес-интересы, но одновременно формируют и основы промышленного производства. А законодательство в части ведения семейного бизнеса, налоговых отношений пока ещё совсем жиденькое.

Рустэм Хамитов также подчеркнул, что надеется на плодотворную работу нового созыва и испытывает в связи с его обновлением большие надежды. Глава республики также заявил, что у каждого депутата должен быть широкий кругозор, а зрение — на все 360 градусов.