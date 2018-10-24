В Башкирии МЧС опровергли информацию об упавшем самолете

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты населения, сообщение о падении самолета поступило сегодня около 14 часов 40 минут. Мужчина якобы увидел падение самолета и услышал резкий грохот после. На место предполагаемого падения выехали оперативные группы Туймазинского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов.