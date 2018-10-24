mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии МЧС опровергли информацию об упавшем самолете

24 октября 2018, 18:25
О том, что над поселком Верхний Гулюм Стерлибашевского района пролетел низколетящий самолет и впоследствии разбился, сообщил местный житель.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты населения, сообщение о падении самолета поступило сегодня около 14 часов 40 минут. Мужчина якобы увидел падение самолета и услышал резкий грохот после. На место предполагаемого падения выехали оперативные группы Туймазинского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов.

В поисках участвовали 11 единиц техники и 30 человек личного состава Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России 6 единиц техники и 16 человек личного состава.

Все они обследовали территорию возможного падения самолета близ н.п. Каркалы, Таукай-Гайна Миякинского района, Верхний Гулюм Стерлибашевского района.

В службе аэропорта Уфы информацию опровергли. Информация о падении самолета не нашла своего подтверждения.

Материалы по теме
Хоккеистки ЖХК «Агидель» опровергли слова Ананьиной о спортдиректоре СемакеГосуслуги оправдались: Руководство МФЦ Башкирии опровергло слухи об очередях в офисах«Это фейк»: В минобре Башкирии опровергли информацию об отставке главы ведомства
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48