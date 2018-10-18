«Это фейк»: В минобре Башкирии опровергли информацию об отставке главы ведомства

Сегодня, 18 октября, в ряде СМИ прозвучала новость о том, что министр образования Башкирии Гульназ Шафикова собирается расстаться с должностью. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Однако, как сообщили Медиакорсети в пресс-службе Министерства образования республики, там такой информацией не располагают.

- Гульназ Радмиловна сейчас проводит рабочие встречи. О ее отставке мне ничего неизвестно, - пояснила пресс-секретарь ведомства Лина Сарбаева.

- Это фейк! – еще более категорично заявила Медиакорсети в приемной секретарь Гульназ Шафиковой.

Источник в администрации главы Башкирии также не подтвердил информацию о возможной отставке Гульназ Шафиковой.

В СМИ также прошла информация о том, что Гульназ Шафикова сразу после отставки займет место ректора Башгоспедуниверситета, откуда, собственно, она и перешла на место министра в 2015 году.

Однако, как стало известно Медиакорсети, и об этом говорить с полной уверенностью еще рано хотя бы потому, что должность ректора – конкурсная, а сам по себе конкурс на нее пока еще даже не объявлен.

Напомним, что Гульназ Шафикова приобрела скандальную популярность после двух недавних случаев с грамматическими ошибками, сделанными ею в посте в инстаграме, а также с перепечаткой в соцсетях без ссылки чужой статьи на тему психологии.

Однако, в отличие от министра задравоохранения Анвара Бакирова, который в минувший понедельник подвергся жесткой критике со стороны нового руководителя республики Радия Хабирова и подал в отставку, Гульназ Шафикова стойко выдержала общение с ним и довольно уверенно отвечала на все его вопросы, связанные с расходованием федеральных средств на строительство и ремонт школ.

Дело в том, что по данным проектам наблюдается отставание от графика расходования средств по Республиканским адресным инвестиционным программам (РАИП), причем максимальная часть отставания касается объектов по линии министерства образования Башкирии. Гульназ Шафикова заверила Радия Хабирова, что к концу года 90% федеральных средств будет обязательно освоено. Как предположил источник Медиакорсети, дальнейшая судьба Гульназ Шафиковой на посту министра будет зависеть от того, насколько ей удастся сдержать данное обещание.