Госуслуги оправдались: Руководство МФЦ Башкирии опровергло слухи об очередях в офисах

Сегодня, 8 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии в Уфе и.о. директора республиканского МФЦ Владимир Абдрахимов заявил, что сигналы о наличии больших очередей в ряде офисов МФЦ в районах Башкирии не подтвердились.

- В некоторых СМИ прошла информация о том, что люди занимают очередь в МФЦ ночью, ожидают приема в машинах и длительное время не могут сдать документы. Приведены комментарии с сайта под названием «Аскаровское МФЦ» якобы о некорректном отношении сотрудников, их некомпетентности и несоблюдении делового стиля в одежде. На самом деле, это не соответствует действительности, - сказал Владимир Абдрахимов. – Отделом контроля клиентского сервиса проводятся регулярные проверки по данным вопросам. По результатам проверки, проведенной 12 сентября, фактов нарушения стиля одежды или некорректного поведения сотрудников отделения МФЦ в селе Аскарово не было найдено.

По его словам, проверены также заявления о ночных очередях при помощи приборов фотофиксации. Они также опровергли данную информацию. Что же касается источника распространения информации – сайта «Аскаровское МФЦ», то, по словам Владимира Абдрахимова, его не существует и никогда не было.

- Данный сайт зарегистрирован в Голландии, а у МФЦ существует только один сайт mfcrb.ru. Комментарии созданы анонимными пользователями и не имеют подтверждения, - заявил руководитель РГАУ МФЦ.

По его словам, повышенная концентрация заявителей в утреннее время обусловлена расписанием движения автобусов, а к концу рабочего дня очереди в офисах отсутствуют. Он также отметил, что в офис МФЦ села Аскарово обращаются даже жители Магнитогорска, который, как известно, имеет отношение к Челябинской области.

Уточним, что в проверке тревожных сигналов, прозвучавших в докладе Владимира Абдрахимова, совместно со специалистами МФЦ участвовал корреспондент Медиакорсети, а позже сюжет на эту тему подготовил и телеканал БСТ.

Выездная проверка с участием руководства РГАУ МФЦ прошла в Аскарово 28 сентября, и трудности, о которых сообщали жители Абзелиловского района, все-таки частично подтвердились.

- Я попросил своего сына-студента приехать ночью в МФЦ и проверить на наличие ночующих перед зданием в ожидании утра. Таких людей не обнаружилось. Для подтверждения он сделал фотографии. А вот список до открытия МФЦ, на самом деле, висел. С вечера туда записались более 35 человек, - рассказал руководитель местного отделения МФЦ Флюр Фаттахов.

Корреспонденту Медиакорсети тогда удалось пообщаться с реальными людьми, которые тратили по двое суток на то, чтобы сдать документы в Аскаровское отделение МФЦ.

Благодаря оперативной реакции руководства РГАУ МФЦ работу Аскаровского отделения удалось отладить.

Что же касается сайта, вызвавшего подозрения у руководства МФЦ, он является общественной платформой для оценки качества работы государственных учреждений и был создан на федеральном уровне. Возможно, население стало делиться своими впечатлениями о работе офисов МФЦ именно там, потому что на официальном сайте учреждения пока нет такого удобного канала связи с пользователями.

Как рассказал Владимир Абдрахимов, определенные сложности в работе офисов МФЦ в последнее время возникли еще и в связи с тем, что к прежнему числу госуслуг добавились еще 83 услуги от ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения» (РЦСПН). Понадобилось принимать дополнительный персонал (частично из РЦСПН).

Руководство МФЦ гарантировало, что в скором времени этот процесс также будет отлажен, и учреждение продолжит подтверждать высокий уровень своей работы.

Министр семьи, труда и соцзащиты РБ Ленара Иванова предложила активнее использовать онлайн-консультанта, который работает на сайте ее ведомства, чтобы сельские жители, особенно пожилого возраста, в сельсовете получали точную информацию о необходимом пакете документов.

При этом Ленара Иванова обозначила еще один пласт проблем, который неожиданно возник после перевода услуг из РЦСПН в МФЦ. Как оказалось, далеко не все специалисты РЦСПН захотели перейти на работу в МФЦ в связи с более низкой зарплатой. 96 человек сделать это отказались и были сокращены с выплатой выходного пособия. После этого у оставшихся сотрудников РЦСПН снизилась зарплата. При этом у некоторых сотрудников нагрузка выросла в пять раз.

- У нас там теперь начали уходить сотрудники, у нас просто беда там, - сообщила Ленара Иванова.

- Беды никакой нет. Есть оргмоменты, которые возникают в период таких переходов сотрудников. Готовьте предложения, будет решать данные вопросы, - ответил премьер-министр Рустэм Марданов.

На заседании также было отмечено, что сейчас вне МФЦ в Башкирии остались 18 услуг, которые, по заверению Владимира Абдрахимова, в 2019 году будут также переведены.