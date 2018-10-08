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Госуслуги оправдались: Руководство МФЦ Башкирии опровергло слухи об очередях в офисах
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Госуслуги оправдались: Руководство МФЦ Башкирии опровергло слухи об очередях в офисах

Сегодня, 13:38ЭкономикаТатьяна Майорова
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