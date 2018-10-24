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В Башкирии доходы граждан снизились из-за кредитов

24 октября 2018, 13:32
По данным Башстата реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-августе 2018 года к январю-августу 2017 года составили 95,4 процентов, сообщили в пресс-службе минтруда республики.

Одной из причин снижения реальных располагаемых денежных доходов населения является рост обязательных платежей и разнообразных взносов, в частности процентов, уплаченных населением за кредиты.

В обязательные платежи и разнообразные взносы входят фактически выплаченные населением налоги и сборы; платежи по страхованию; взносы в общественные и кооперативные организации; проценты, уплаченные населением за кредиты.

Обязательные платежи и разнообразные взносы за январь-август 2018 года увеличились на 15 процентов или на 11 миллиардов 91,5 миллионов рублей. Ранее эта сумма составляла 73 миллиарда 943,6 миллионов рублей, сейчас уже 85 миллиардов 35,1 миллионов рублей.

В республике наблюдается высокий рост закредитованности населения – номинальные доходы жителей республики растут гораздо более медленными темпами, чем объемы их кредитования.

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