Бюджет Башкирии: трехлетний дефицит будет покрыт за счет прошлых накоплений

На заседании правительства также выступил министра экономического развития Сергей Новиков, который доложил об основных параметрах социально-экономического развития республики в ближайшие годы. Сначала были подведены итоги республиканской экономики за прошедшие 9 месяцев этого года. Итоги, надо сказать, не самые лучшие (см. фото): мы по многим показателям отстаем от среднероссийских показателей – по строительству, в том числе, по вводу жилья в эксплуатацию, здесь вообще сильное отставание. Также сильно отстаем по инвестициям в основной капитал: когда в целом по стране наблюдается рост, у нас, наоборот, все в минусах. Доходы населения также отстают.