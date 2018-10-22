Радий Хабиров назвал ушедших вице-премьеров «хромыми утками»

Глава региона сказал, что с некоторыми коллегами он продолжит работать в их нынешнем статусе, другие же тоже найдут место в строю, по крайней мере, основная часть их. Радий Хабиров также обозначил свое отношение к принципам осуществления политической деятельности в Башкирии: