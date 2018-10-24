Александр Сидякин назначен руководителем администрации главы Башкирии

За время работы в Госдуме Александр Сидякин стал известен своими резонансными законодательными инициативами. Среди них, к примеру, законопроект об ужесточении митингов, или так называемый закон об иностранных агентах, обязывающий НКО, которые получают средства из-за границы и занимаются политической деятельностью, принимать статус иностранных агентов. Он также является одним из инициаторов создания всероссийского праздника Дня отца.