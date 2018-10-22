mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Радий Хабиров потребовал остановить операции с недвижимостью МУП ИСК Уфы

22 октября 2018, 14:39
Ситуация вокруг этого застройщика вызвала много вопросов у нового руководителя республики.

Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь сообщил, что у него вызывает вопросы ситуация вокруг крупного застройщика – МУП ИСК Уфы, который в этом году не сдал ни одного квадратного метра жилья.

Руководитель республики поручил и.о. главы Уфы Салавату Хусаинову уделить пристальное внимание деятельности данной организации и, в частности, остановить все операции с недвижимостью предприятия, которые могут проводиться в рамках его финансового оздоровления.

Про МУП ИСК Радий Хабиров вспоминает публично не впервые. В негативном же контексте он говорил об этом предприятии и неделю назад, на оперативном совещании правительства 15 октября, заявив, что категорически не приемлет процедуру банкротства, после которой, по его словам, в итоге ничего хорошего получиться не может.

Радий Хабиров также попросил секретаря межведомственного Совета общественной безопасности Алексея Касьянова и и.о. вице-премьера Артура Ахметханова вместе с правоохранительными органами внимательно изучить ситуацию с МУП ИСК Уфы и ГУП «Башавтотранс».

Напомним, Радий Хабиров категорично потребовал сегодня же уволить руководителя ГУП "Башавтотранс" Разима Махиянова и передать материалы по предприятию в прокуратуру.

Материалы по теме
Экс-глава “Уфаводоканала” Аскар Файзуллин возглавил МУП “ИСК”
#Новости#Банкротство#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48