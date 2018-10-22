Радий Хабиров потребовал остановить операции с недвижимостью МУП ИСК Уфы

Про МУП ИСК Радий Хабиров вспоминает публично не впервые. В негативном же контексте он говорил об этом предприятии и неделю назад, на оперативном совещании правительства 15 октября, заявив, что категорически не приемлет процедуру банкротства, после которой, по его словам, в итоге ничего хорошего получиться не может.