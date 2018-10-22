Радий Хабиров - главе минздрава Башкирии: «Гоните негодяев и тунеядцев»

- Наметьте себе две контрольные точки – А и В. Одна из них – исходная, то есть сегодняшний день, а вторая – ситуация через год. Я предполагаю, что за год тот же глава Белокатайского района, где не хватает 20 врачей, скорее всего, не сможет решить данный вопрос, однако он может поделить расстояние между точками А и В на промежуточные отрезки и на протяжении каждого из них ставить задачу привлечь в район 3-4 доктора, - рассказал руководитель региона.