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Защитник «Салавата Юлаева»: Мало лезем на ворота

23 октября 2018, 10:44
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Мало лезем на ворота, все голы приходят оттуда. Были шансы – мы забили. Хорошая игра была на защите, что у них, что у нас. Ну, не повезло. Овертайм.

Сегодня вашу команду перебросали. Вы с чем это связываете?

Мало лезем на ворота. Вроде бросаем, но все голы проходят перед воротами, так что мало боремся. Много о чем нужно подумать.

Впереди матчи. С какими эмоциями будете готовиться к игре?

Хороший соперник. Будет интересно. Я думаю, что это будет хороший тест для нас.

В последнем матче только одна победа. Можно ли говорить о спаде или это совпадение?

Не думаю, что это спад. Ребята все готовы физически, морально. Что-то где-то не получается, я думаю, что будем наигрывать.

Сегодня в большинстве не хватало Бурдасова, не очень хорошая реализация была.

Антон возвращается в следующую игру, так что дай Бог будет бросать.

Антон был на фан-зоне. Его не было слышно?

Нет, не было слышно.

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