«Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» в овертайме

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» сыграл на домашней арене против омского «Авангарда», уступив ему в овертайме.

В первом периоде уфимцы забили шайбу в ворота соперники, но судьи после видеопросмотра гол не засчитали.

Матч в основное время завершился вничью – 0:0. На третьей минуте дополнительного времени Евгений Медведев сумел распечатать ворота Метсолы.