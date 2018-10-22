«Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» в овертайме
Вчера, 21:45СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Единственный гол забил Евгений Медведев.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня уфимский «Салават Юлаев» сыграл на домашней арене против омского «Авангарда», уступив ему в овертайме.
В первом периоде уфимцы забили шайбу в ворота соперники, но судьи после видеопросмотра гол не засчитали.
Матч в основное время завершился вничью – 0:0. На третьей минуте дополнительного времени Евгений Медведев сумел распечатать ворота Метсолы.
1:0 - в пользу «Авангарда», с таким футбольным счетом завершился матч.
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