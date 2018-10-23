Это был не хоккей. "Салават Юлаев" проиграл "Авангарду"

Говорят, спрос рождает предложение. На матч "Салавата Юлаева" с "Авангардом", второй командой Востока, пришло 5574 человека, порядка 69,07% вместимости "Уфа-Арены". Публика голосует ногами - никто не хочет смотреть на такую игру. Никто не хочет платить деньги за билет и за проезд ради того, чтобы увидеть, как местная команда впустую катается, пока соперник проводит атаку за атакой. Никто не хочет платить, чтобы посмотреть, как забрасывает только соперник.

Факт: "Авангард" нанес на 20 бросков больше, а в случае с единственным голом капитан гостей Евгений Медведев выиграл борьбу у капитана хозяев Григория Панина, а после забросил сам. До этого Панин удалялся. В 12-ом матче из 14 сыгранных. Почувствуйте разницу между капитанами.

Фото: ХК "Авангард"

Динамика бросков в створ.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 63 БВ СЮ 2 6 8 9 12 12 15 15 17 18 20 21 23 БВ АВГ 2 4 6 11 13 18 21 24 28 30 38 40 43 Разница БВ 0 2 2 -2 -1 -6 -6 -9 -11 -12 -18 -19 -20 БВ СЮ за отрезок 2 4 2 1 3 0 3 0 2 1 2 1 2 БВ АВГ за отрезок 2 2 2 5 2 5 3 3 4 2 8 2 3 Разница БВ за отрезок 0 2 0 -4 1 -5 0 -3 -2 -1 -6 -1 -1 Голы СЮ за отрезок Голы АВГ за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок %БВ АВГ за отрезок 33,33%

График доступен по ссылке.

Бесспорно, большая часть атак "Авангарда" совершенно прямолинейна и тривиальна. Много дальних бросков, но практически никакого участия на пятаке, никаких комбинаций, никаких передач из-за ворот. Странно, учитывая, как много они владели шайбой. Косвенно это подтверждает метрика Corsi.

СЮ Авангард Разница Corsi 59 76 -17 Corsi for, % 43,70% 56,30% -12,59% Голы 5 на 5 0 0 0 Броски в створ 5 на 5 20 31 -11 Точность 5 на 5, % 0,00% 0,00% 0,00% PDO, % 100,00% 100,00% 0,00% Броски в створ за минуту в атаке 2,173 2,674 -0,500

Имеется ввиду, что у "Авангарда" с таким владением шайбой было гораздо больше потенциальной вариативности завершения атак. Почему-то они этим не пользуются и предпочитают, видимо, передавить. Совершенно негодная тактика, если в воротах Юха Метсола - однозначно лучший игрок "Салавата Юлаева" на данный момент и просто рекордсмен КХЛ. Это надо повторять до тех пор, пока не станет очевидно - чтобы его прошить, надо больше, чем щелчки Максима Чудинова от синей линии.

"Ястребы" почти не изменились со времен последней игры в Уфе. Все такой же высокий прессинг, все такой же большой объем катания, все такой же быстрый переход средней зоны. В чем прибавили - в игре на вбрасываниях. На сей раз они были на точке единоборств надежнее. Кстати, обратите внимание, как много было вбрасываний именно в "юлаевской" зоне. Более или менее успешно центры уфимской команды действовали лишь на чужой трети площадки.

СЮ Авангард %СЮ Зона атаки 7 5 58,33% Средняя зона 1 9 10,00% Зона защиты 12 17 41,38% 5 на 5 17 19 47,22% В целом 20 31 39,22%

Гистограмма доступна по ссылке.

К чему эта прелюдия? К тому, что главный тренер Николай Цулыгин, весь тренерский штаб и игроки были не готовы к матчу и спрос с главного тренера. Точнее, не спрос, а несколько вопросов, которые так и повиснут без ответа, ведь боссы уфимского клуба боятся пускать автора этих строк на "Уфа-Арену" и хотят и дальше лениво имитировать бурную деятельность. Об этом, впрочем, позже и этот акт цензуры еще станет темой отдельного материала, давайте вернемся к Николаю Цулыгину и игре "Салавата Юлаева".

Фото: ХК "Авангард"

Вот только возвращаться и не к чему. Играл в хоккей только "Авангард". "Салават" вышел покататься и почти весь матч был сторонним наблюдателем, это какое-то катание с клюшками, где игроки пытаются разобраться сами. Логично. Тактики ведь никакой нет, а Метсола же практически железный, все ловит.

Не считая буллитных серий, игра с "Авангардом" - вторая для Метсолы в КХЛ, когда он отбил более 97% бросков, но проиграл.



16.11.15 ЦСКА - Амур 2:0 (35/36)

22.10.18 СЮ - Авангард 0:1ОТ (42/43) — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 October 2018

На пресс-конференции Цулыгин заявляет, что команда сыграла строго в обороне и что они хотели контратаковать. Он ведь практически расписался в собственной некомпетентности. Какая строгость в обороне? За два матча "Авангард" нанес 107 бросков по воротам "юлаевцев", 43 из них вчера. Это не строгость, это бестолковость в атаке самих "ястребов", Цулыгин тут ничего не решал. Это очевидно всем, кто смотрел хотя бы пять-десять минут игры.

Он говорит, что хотели контратаковать. Да мало ли что хотели, за всю игру два момента, оба с Линусом Умарком в главной роли - штанга и эффектный сэйв Игоря Бобкова. "Авангард" не давал никаких шансов. Где регулярные контратаки в таком случае?

Что насчет других нападающих? Про второе и третье звено и голы в их исполнении поредевшая публика "Уфа-Арены" забыла давно. Хорошо, Вячеслав Основин не набирает очки. Мало ли, проблемы. Но его тройка допускает три проброса подряд за одну смену, а начинается все с того, что он, выходя из зоны в начале второй половины игры дает пас прямо в клюшку сопернику. Это даже не связано с умением забивать голы.

Повторяться не хочется. Коротко и ясно: "Салават" спасает Юха Метсола и иногда четвертое звено. В матчах с реально серьезными соперниками это факт. Неудивительно, что ему дают матч за матчем, в Андрея Кареева, очевидно, тренеры так не верят. Вдруг он будет проигрывать и под специалистами задрожат стулья? И плевать, что молодой и все еще перспективный вратарь зябнет без практики. Сейчас он в списке травмированных, но особой разницы для него самого нет - все равно играть не дают.

Фото: ХК "Авангард"

Никакой тактической мысли, скучная, блеклая, зажатая игра, сомнительные заявления на пресс-конференциях и, хуже всего, нежелание учиться. А ведь десять игр назад казалось, что с Цулыгиным уфимцы хотя бы имеют диалог, что сам он готов к новому. Сейчас все встает на свои места. Даже победа над СКА не переубедит, что "Салават" не претендует на Кубок Гагарина с таким управлением игрой.

Вот выбыл из-за дисквалификации Антон Бурдасов. Казалось бы, отличный шанс для Глеба Кузьмина, который будет лед носом копать ради малейшего шанса в КХЛ. Нет, в состав ставят Эдуарда Гиматова, который вообще никак не проявил себя на "предсезонке" и в остальное время в КХЛ.

Есть лимитчики. Но их лучше бы и не было. Лучше для самих Павла Шэна и Александра Ляхова играть в ВХЛ или МХЛ. Это правило от КХЛ реально не помогает молодежи. Впрочем, КХЛ свойственно расхождения дела и слов, в этом нет ничего нового. Лига, например, хочет популяризации хоккея, но просит космических денег у региональных каналов за показ домашних игр МХЛ.

Команда проиграла 3 из 4 последних игр, забросив в них всего 3 шайбы. "Юлаевцы" не поражают ворота оппонентов уже 104 минуты и 50 секунд - почти два матча подряд. В последних шести играх реализована лишь одна попытка в большинстве из 13. Мы точно говорим про команду, за которую играют Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен, Тему Хартикайнен, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Вячеслав Основин, Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсен? Первые трое - самая сильная тройка прошлого сезона, последний - лучший защитник. Этих восьмерых достаточно, чтобы забивать не менее трех-четырех шайб за игру.

Фото: ХК "Авангард"

Цулыгин говорит, что это просто стечение обстоятельств и что не может упрекнуть игроков. То есть, ему реально не в чем упрекнуть нападающих, которые не набирают очки неделями? Которые выигрывают 3 вбрасывания из 13 как Петр Хохряков? То есть, это нормально, что у звена Основина три проброса за смену? Нормально, что капитан удаляется почти каждую игру? Нормально, что команда самоотверженно откатывается?

Без набранных очков.



Кугрышев - 5 игр, 8+5 в 19

Хохряков - 8 игр, 2+4 в 20

Основин - 8 игр, 0+3 в 20

Ткачев - 9 игр, 1+7 в 18



От второго и третьего звена толку нет. — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 October 2018

Панин удалялся в 12 из 14 сыгранных им игр. Исключения: "Слован" дома и "Ак Барс" в гостях. pic.twitter.com/Nv8AvfYp6t — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 October 2018

Это потеря контроля. Похоже, изначально его и не было. Руководство "Салавата Юлаева" во главе с генеральным директором Тагиром Ибрагимовым ошиблось, доверив такой пост Цулыгину. Лидерам команда почти всегда проигрывает. За весь сезон - одна победа над СКА и "Авангардом". Поражения от "Ак Барса" дважды, ЦСКА, "Автомобилиста" и снова "Авангарда". Зрители ходят все слабее. Сами игры стали скучные.

При поражениях пресс-служба может не торопиться с публикацией новостей - стало обычным постить пресс-конференцию в соцсети на утро после матча. Зачем читателю оперативность и удобство? После игры с "Ак Барсом" только во ВКонтакте написали, что вообще проиграли - в "Инстаграме" молча выложили фотографии, не говоря ничего об исходе игры. В Твиттере с почти 87 тысячами читателей - ни слова о поражении, будто его не было. Были случаи цензуры текста пресс-конференции. Никакого исторического, развлекательного, статистического контента, активность в соцсетях низкая. Клуб готов лгать людям, без которых его существование абсолютно бессмысленно. И руководство это поощряет.

И в это время генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов предпочитает отправиться с командой на выезд. Ведь он так нужен около лавки в Казани. Зачем это все? Какие вопросы вообще там решаются? Проблем у клуба навалом. Главная уже обозначена - "Салават" перестал играть в хоккей. Где та веселая и бесшабашная команда, которая и сопернику жить не давала, и сама приключения находила?

Мне не нравится, как агрессивно "Авангард" пиарит председателя совета директоров Александра Крылова, это порой напоминает культ личности. Но человек хотя бы искренний или как минимум неглупый, он и президент "Авангарда" периодически комментируют происходящее с клубом, они создают свой имидж, они существуют в глазах болельщика. Ибрагимов существует где-то в тени и непонятно, есть ли от его работы вообще какой-то толк, а прессу он избегает.

Говорят, спрос рождает предложение. На игру с лидером Востока пришло 5574 человека, порядка 69,07% вместимости "Уфа-Арены". Получается, хоккей в Уфе стал экзотикой не для всех.

Октябрь еще не закончен, но мы уже готовимся к очередной перезагрузке всего и вся в клубе. В Башкирии ведь это модно. Более умных, хладнокровных и открытых к критике способов решения проблем в хоккейной Уфе не знают.