Это был не хоккей. "Салават Юлаев" проиграл "Авангарду"
Уфимская команда разучилась забрасывать, тренер не понимает, что происходит.
Говорят, спрос рождает предложение. На матч "Салавата Юлаева" с "Авангардом", второй командой Востока, пришло 5574 человека, порядка 69,07% вместимости "Уфа-Арены". Публика голосует ногами - никто не хочет смотреть на такую игру. Никто не хочет платить деньги за билет и за проезд ради того, чтобы увидеть, как местная команда впустую катается, пока соперник проводит атаку за атакой. Никто не хочет платить, чтобы посмотреть, как забрасывает только соперник.
Факт: "Авангард" нанес на 20 бросков больше, а в случае с единственным голом капитан гостей Евгений Медведев выиграл борьбу у капитана хозяев Григория Панина, а после забросил сам. До этого Панин удалялся. В 12-ом матче из 14 сыгранных. Почувствуйте разницу между капитанами.
Динамика бросков в створ.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|63
|БВ СЮ
|2
|6
|8
|9
|12
|12
|15
|15
|17
|18
|20
|21
|23
|БВ АВГ
|2
|4
|6
|11
|13
|18
|21
|24
|28
|30
|38
|40
|43
|Разница БВ
|0
|2
|2
|-2
|-1
|-6
|-6
|-9
|-11
|-12
|-18
|-19
|-20
|БВ СЮ за отрезок
|2
|4
|2
|1
|3
|0
|3
|0
|2
|1
|2
|1
|2
|БВ АВГ за отрезок
|2
|2
|2
|5
|2
|5
|3
|3
|4
|2
|8
|2
|3
|Разница БВ за отрезок
|0
|2
|0
|-4
|1
|-5
|0
|-3
|-2
|-1
|-6
|-1
|-1
|Голы СЮ за отрезок
|Голы АВГ за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ АВГ за отрезок
|33,33%
График доступен по ссылке.
Бесспорно, большая часть атак "Авангарда" совершенно прямолинейна и тривиальна. Много дальних бросков, но практически никакого участия на пятаке, никаких комбинаций, никаких передач из-за ворот. Странно, учитывая, как много они владели шайбой. Косвенно это подтверждает метрика Corsi.
|СЮ
|Авангард
|Разница
|Corsi
|59
|76
|-17
|Corsi for, %
|43,70%
|56,30%
|-12,59%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5
|20
|31
|-11
|Точность 5 на 5, %
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|PDO, %
|100,00%
|100,00%
|0,00%
|Броски в створ за минуту в атаке
|2,173
|2,674
|-0,500
Имеется ввиду, что у "Авангарда" с таким владением шайбой было гораздо больше потенциальной вариативности завершения атак. Почему-то они этим не пользуются и предпочитают, видимо, передавить. Совершенно негодная тактика, если в воротах Юха Метсола - однозначно лучший игрок "Салавата Юлаева" на данный момент и просто рекордсмен КХЛ. Это надо повторять до тех пор, пока не станет очевидно - чтобы его прошить, надо больше, чем щелчки Максима Чудинова от синей линии.
"Ястребы" почти не изменились со времен последней игры в Уфе. Все такой же высокий прессинг, все такой же большой объем катания, все такой же быстрый переход средней зоны. В чем прибавили - в игре на вбрасываниях. На сей раз они были на точке единоборств надежнее. Кстати, обратите внимание, как много было вбрасываний именно в "юлаевской" зоне. Более или менее успешно центры уфимской команды действовали лишь на чужой трети площадки.
|СЮ
|Авангард
|%СЮ
|Зона атаки
|7
|5
|58,33%
|Средняя зона
|1
|9
|10,00%
|Зона защиты
|12
|17
|41,38%
|5 на 5
|17
|19
|47,22%
|В целом
|20
|31
|39,22%
Гистограмма доступна по ссылке.
К чему эта прелюдия? К тому, что главный тренер Николай Цулыгин, весь тренерский штаб и игроки были не готовы к матчу и спрос с главного тренера. Точнее, не спрос, а несколько вопросов, которые так и повиснут без ответа, ведь боссы уфимского клуба боятся пускать автора этих строк на "Уфа-Арену" и хотят и дальше лениво имитировать бурную деятельность. Об этом, впрочем, позже и этот акт цензуры еще станет темой отдельного материала, давайте вернемся к Николаю Цулыгину и игре "Салавата Юлаева".
Вот только возвращаться и не к чему. Играл в хоккей только "Авангард". "Салават" вышел покататься и почти весь матч был сторонним наблюдателем, это какое-то катание с клюшками, где игроки пытаются разобраться сами. Логично. Тактики ведь никакой нет, а Метсола же практически железный, все ловит.
Не считая буллитных серий, игра с "Авангардом" - вторая для Метсолы в КХЛ, когда он отбил более 97% бросков, но проиграл.— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 October 2018
16.11.15 ЦСКА - Амур 2:0 (35/36)
22.10.18 СЮ - Авангард 0:1ОТ (42/43)
На пресс-конференции Цулыгин заявляет, что команда сыграла строго в обороне и что они хотели контратаковать. Он ведь практически расписался в собственной некомпетентности. Какая строгость в обороне? За два матча "Авангард" нанес 107 бросков по воротам "юлаевцев", 43 из них вчера. Это не строгость, это бестолковость в атаке самих "ястребов", Цулыгин тут ничего не решал. Это очевидно всем, кто смотрел хотя бы пять-десять минут игры.
Он говорит, что хотели контратаковать. Да мало ли что хотели, за всю игру два момента, оба с Линусом Умарком в главной роли - штанга и эффектный сэйв Игоря Бобкова. "Авангард" не давал никаких шансов. Где регулярные контратаки в таком случае?
Что насчет других нападающих? Про второе и третье звено и голы в их исполнении поредевшая публика "Уфа-Арены" забыла давно. Хорошо, Вячеслав Основин не набирает очки. Мало ли, проблемы. Но его тройка допускает три проброса подряд за одну смену, а начинается все с того, что он, выходя из зоны в начале второй половины игры дает пас прямо в клюшку сопернику. Это даже не связано с умением забивать голы.
Повторяться не хочется. Коротко и ясно: "Салават" спасает Юха Метсола и иногда четвертое звено. В матчах с реально серьезными соперниками это факт. Неудивительно, что ему дают матч за матчем, в Андрея Кареева, очевидно, тренеры так не верят. Вдруг он будет проигрывать и под специалистами задрожат стулья? И плевать, что молодой и все еще перспективный вратарь зябнет без практики. Сейчас он в списке травмированных, но особой разницы для него самого нет - все равно играть не дают.
Никакой тактической мысли, скучная, блеклая, зажатая игра, сомнительные заявления на пресс-конференциях и, хуже всего, нежелание учиться. А ведь десять игр назад казалось, что с Цулыгиным уфимцы хотя бы имеют диалог, что сам он готов к новому. Сейчас все встает на свои места. Даже победа над СКА не переубедит, что "Салават" не претендует на Кубок Гагарина с таким управлением игрой.
Вот выбыл из-за дисквалификации Антон Бурдасов. Казалось бы, отличный шанс для Глеба Кузьмина, который будет лед носом копать ради малейшего шанса в КХЛ. Нет, в состав ставят Эдуарда Гиматова, который вообще никак не проявил себя на "предсезонке" и в остальное время в КХЛ.
Есть лимитчики. Но их лучше бы и не было. Лучше для самих Павла Шэна и Александра Ляхова играть в ВХЛ или МХЛ. Это правило от КХЛ реально не помогает молодежи. Впрочем, КХЛ свойственно расхождения дела и слов, в этом нет ничего нового. Лига, например, хочет популяризации хоккея, но просит космических денег у региональных каналов за показ домашних игр МХЛ.
Команда проиграла 3 из 4 последних игр, забросив в них всего 3 шайбы. "Юлаевцы" не поражают ворота оппонентов уже 104 минуты и 50 секунд - почти два матча подряд. В последних шести играх реализована лишь одна попытка в большинстве из 13. Мы точно говорим про команду, за которую играют Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен, Тему Хартикайнен, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Вячеслав Основин, Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсен? Первые трое - самая сильная тройка прошлого сезона, последний - лучший защитник. Этих восьмерых достаточно, чтобы забивать не менее трех-четырех шайб за игру.
Цулыгин говорит, что это просто стечение обстоятельств и что не может упрекнуть игроков. То есть, ему реально не в чем упрекнуть нападающих, которые не набирают очки неделями? Которые выигрывают 3 вбрасывания из 13 как Петр Хохряков? То есть, это нормально, что у звена Основина три проброса за смену? Нормально, что капитан удаляется почти каждую игру? Нормально, что команда самоотверженно откатывается?
Без набранных очков.— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 October 2018
Кугрышев - 5 игр, 8+5 в 19
Хохряков - 8 игр, 2+4 в 20
Основин - 8 игр, 0+3 в 20
Ткачев - 9 игр, 1+7 в 18
От второго и третьего звена толку нет.
Панин удалялся в 12 из 14 сыгранных им игр. Исключения: "Слован" дома и "Ак Барс" в гостях. pic.twitter.com/Nv8AvfYp6t— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 October 2018
Это потеря контроля. Похоже, изначально его и не было. Руководство "Салавата Юлаева" во главе с генеральным директором Тагиром Ибрагимовым ошиблось, доверив такой пост Цулыгину. Лидерам команда почти всегда проигрывает. За весь сезон - одна победа над СКА и "Авангардом". Поражения от "Ак Барса" дважды, ЦСКА, "Автомобилиста" и снова "Авангарда". Зрители ходят все слабее. Сами игры стали скучные.
При поражениях пресс-служба может не торопиться с публикацией новостей - стало обычным постить пресс-конференцию в соцсети на утро после матча. Зачем читателю оперативность и удобство? После игры с "Ак Барсом" только во ВКонтакте написали, что вообще проиграли - в "Инстаграме" молча выложили фотографии, не говоря ничего об исходе игры. В Твиттере с почти 87 тысячами читателей - ни слова о поражении, будто его не было. Были случаи цензуры текста пресс-конференции. Никакого исторического, развлекательного, статистического контента, активность в соцсетях низкая. Клуб готов лгать людям, без которых его существование абсолютно бессмысленно. И руководство это поощряет.
И в это время генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов предпочитает отправиться с командой на выезд. Ведь он так нужен около лавки в Казани. Зачем это все? Какие вопросы вообще там решаются? Проблем у клуба навалом. Главная уже обозначена - "Салават" перестал играть в хоккей. Где та веселая и бесшабашная команда, которая и сопернику жить не давала, и сама приключения находила?
Мне не нравится, как агрессивно "Авангард" пиарит председателя совета директоров Александра Крылова, это порой напоминает культ личности. Но человек хотя бы искренний или как минимум неглупый, он и президент "Авангарда" периодически комментируют происходящее с клубом, они создают свой имидж, они существуют в глазах болельщика. Ибрагимов существует где-то в тени и непонятно, есть ли от его работы вообще какой-то толк, а прессу он избегает.
Говорят, спрос рождает предложение. На игру с лидером Востока пришло 5574 человека, порядка 69,07% вместимости "Уфа-Арены". Получается, хоккей в Уфе стал экзотикой не для всех.
Октябрь еще не закончен, но мы уже готовимся к очередной перезагрузке всего и вся в клубе. В Башкирии ведь это модно. Более умных, хладнокровных и открытых к критике способов решения проблем в хоккейной Уфе не знают.
Или вечного скептика все же переубедят делом, а не словом? Будем следить.
1 😐— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 22 October 2018
2 😐
3 😐
ОТ 💥😃💥 #СЮЛАВГ pic.twitter.com/6UDN8xJpGn