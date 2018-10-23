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В Уфе Марат Васимов стал директором МУП ИСК

23 октября 2018, 13:13
Ранее Марат Васимов был директором Фонда жилищного строительства Башкирии и бывшим топ-менеджером предприятий группы КПД.

Врио мэра Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании в администрации города сообщил о кадровых изменениях.

На должность директора МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» назначен Марат Васимов.

До него пост руководителя муниципального предприятия занимал Аскар Файзуллин, до этого назначения занимавший должность директора «Уфаводоканала».

Радий Хабиров накануне поручил новому вице-премьеру по строительству Раифу Абдрахимову изучить деятельность инвестиционно-строительного комитета. По общедоступной информации, МУП ИСК не сдал ни одного объекта.

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