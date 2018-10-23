ГТРК «Башкортостан» номинирована на две премии «ТЭФИ Регион-2018»

В номинации «Программа о спорте» ГТРК «Башкортостан» представила проект «Хоккей-24». Творческая группа программы в составе журналистов Мурата Зарипова, Ирины Швец, телеоператоров Ильшата Казакулова и Рамзиля Мигранова, также режиссёра Дениса Васильева весь прошлый сезон рассказывала о событиях, которые происходят в хоккейной жизни республики и мира. Это и обзор событий внутри и вокруг ХК «Салават Юлаев», ХК «Торос», ЖХК «Агидель» и МХК «Толпар», и актуальные интервью, и расследования. Жюри Всероссийского телеконкурса «ТЭФИ-Регион 2018» оценило выпуск проекта, в котором рассказывается о маркетинговых проблемах главной хоккейной команды республики.