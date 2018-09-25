Full HD и программы на родном: ГТРК «Башкортостан» начал вещание и в Яндекс.Эфир

В ГТРК «Башкортостан» уверены, что это позволит увеличить аудиторию телеканала.

- «Яндекс — это крупнейший поисковый портал в нашей стране. За сутки на этот сайт заходит более 20 миллионов уникальных пользователей. Выход на этот сервис позволит каналу «Башкортостан 24» расширить свою аудиторию. А зрители, в свою очередь, смогут узнать о том, что существует такая площадка, где они могут увидеть разнообразный контент», — рассказал начальник производственно-технического отдела канала Андрей Шалыгин.

Круглосуточный интернет-канал теперь выходит в кабельных сетях республики и аккумулирует весь контент филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан». В дирекции канала уже заявили о выходе новых проектов.

К ним, как рассказал руководитель канала Рамзит Абуляев, относятся новые программы на башкирском языке.

- В первую очередь, это «Итоги недели»(«Хәбәрҙәр. Аҙна йомғаҡтары»). Увидел свет первый выпуск программы «Ретро+». Это уникальный проект, мы берем старейшие спектакли и встречаемся с исполнителями главных ролей. Это делают наши звёздные ведущие Фирдат Галиев и Флюра Мурзина.

Делаем ставку на наш Золотой фонд. Транслируем спектакли, художественные и документальные фильмы из архивов ГТРК «Башкортостан». Нашему зрителю это всегда интересно. В сетку вещания уже включены программы «Мне есть Вам что сказать», «Вести. Интервью», «Новости культуры», «Тропинка путешественника». Все они выходят на национальном языке. Такой же будет «Дежурная часть».

Для молодежной аудитории мы тоже много чего планируем. Уже на подходе «МузХәбәрҙәр». И совсем уж удивлю — скоро мы запустим проект «Мобильный репортер» на башкирском языке. Такой программы еще не было ни в одном регионе России

», — рассказал Рамзит Абуляев.

Чтобы посмотреть программы телеканала на платформе Яндекс.Эфир, нужно открыть поисковую систему «Яндекс» в любом браузере. Далее кликнуть кнопку «ТВ онлайн» и найти в списке «Башкортостан 24».