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Башкирская рок-группа «Бурелар» выступит на этой неделе с симфоническом оркестром

23 октября 2018, 13:16
Большой концерт пройдет 27 октября в ГКЗ «Башкортостан».

Лидер группы, музыкант Ильшат Абдуллин признался, что идея сыграть с оркестром пришла к нему давно. Тем более, что в республике рок-группы так себя еще не презентовали.

- Хотя российские и западные группы — Metallica, Scorpions, Би-2 уже давно синтезировали рок-музыку со звучанием симфонического оркестра, - цитирует слова Абдуллина Башинформ.

На сцене ГКЗ «Башкортостан» музыканты исполнят хиты разных лет, споют дуэтом с популярным артистом Идрисом Газиевым, сыграют песни композитора Рима Хасанова. Во время самого концерта будет вестись видео и аудиозапись. Для записи альбома музыканты использовали краундфандинговую платформу и собрали благодаря неравнодушным пользователям и поклонникам группы 150 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2017-го «Бурелар» выпустила свой новый альбом «Юлдар» («Путь»). На презентации альбома в уфимском клубе MusicHall27 группа собрала около 800 человек — при этом не всем желающим даже удалось попасть на концерт. Альбом записывали с привлеченными музыкантами из Москвы. В записи альбома на "уфимской стороне" приняли участие кроме вокалиста Ильшата Абдуллина, ритм-гитариста и саунд-продюсера Булата Аминова (участник проектов "Виа-Чаппа" и "Дамаск"), также джазовый гитарист-виртуоз Антон Антонов, басист Денис Ибрагимов и ударник Руслан Мухамадеев.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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