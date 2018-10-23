Башкирская рок-группа «Бурелар» выступит на этой неделе с симфоническом оркестром

Напомним, в ноябре 2017-го «Бурелар» выпустила свой новый альбом «Юлдар» («Путь»). На презентации альбома в уфимском клубе MusicHall27 группа собрала около 800 человек — при этом не всем желающим даже удалось попасть на концерт. Альбом записывали с привлеченными музыкантами из Москвы. В записи альбома на "уфимской стороне" приняли участие кроме вокалиста Ильшата Абдуллина, ритм-гитариста и саунд-продюсера Булата Аминова (участник проектов "Виа-Чаппа" и "Дамаск"), также джазовый гитарист-виртуоз Антон Антонов, басист Денис Ибрагимов и ударник Руслан Мухамадеев.