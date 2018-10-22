В Башкирии в Бирске появится «Центр долголетия»

На реализацию пилотного проекта потребуется более двух миллионов рублей. Эти средства необходимы для открытия и функционирования Центра до 2020 года. В дальнейшем авторы проекта надеются на федеральные и региональные гранты, спонсорскую помощь, субсидии и возможность включиться в партпроекты «Единой России».