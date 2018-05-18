Самые знаменитые пенсионеры из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни
Юбилярам вручили подарки и поздравительный адрес от имени главы Башкирии.
90-летние Ишбика и Нуриян Абдразаковы из Абзелиловского района Башкирии отметили 70-летие совместной жизни, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.
Юбилярам вручили подарки и поздравительный адрес от имени главы республики.
Пенсионеры прославились в интернете благодаря снимку, сделанному несколько лет назад: на нем Нуриян Сафаевич целует Ишбику Агзамовну.
По их словам, чтобы прожить долгую, счастливую семеную жизнь много не надо: всего лишь слушать и уважать друг друга и надолго не оставлять в одиночестве.
Фотография собрала в социальных сетях больше ста тысяч «лайков», а чета Абдразаковых стала символом вечной любви.
Нуриян и Ишбика учились в одном классе, а поженились совсем случайно. О грядущей свадьбе молодые люди узнали от родителей, но противиться судьбе не стали — с тех пор живут вместе. Супруги воспитали четырех сыновей, двух дочерей и больше двадцати внуков и правнуков.