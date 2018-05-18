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Самые знаменитые пенсионеры из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни
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Самые знаменитые пенсионеры из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

Сегодня, 19:06ОбществоРита РасулеваФото: Комсомольская правда
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