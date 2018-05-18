Самые знаменитые пенсионеры из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

90-летние Ишбика и Нуриян Абдразаковы из Абзелиловского района Башкирии отметили 70-летие совместной жизни, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

Юбилярам вручили подарки и поздравительный адрес от имени главы республики.

Пенсионеры прославились в интернете благодаря снимку, сделанному несколько лет назад: на нем Нуриян Сафаевич целует Ишбику Агзамовну.

По их словам, чтобы прожить долгую, счастливую семеную жизнь много не надо: всего лишь слушать и уважать друг друга и надолго не оставлять в одиночестве.

Фотография собрала в социальных сетях больше ста тысяч «лайков», а чета Абдразаковых стала символом вечной любви.

Фото: Комсомольская правда