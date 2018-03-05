Ансамбль пенсии и пляски: что пенсионеры Башкирии думают о будущих выборах

По данным Башстата, в течение 2017 года численность пенсионеров в Башкирии увеличилась в регионе примерно на 12 тысяч и к концу декабря прошлого года превысила 1,176 млн человек. Средний размер пенсии у получающих ее по линии государственного пенсионного обеспечения достиг к концу 2017 года 9 068 рублей. Страховая пенсия в республике в среднем к концу прошлого года составила 12 714 рублей. Для сравнения: в начале 2017 года этот показатель равнялся в республике 12 080 рублям.

При этом средний размер пенсии по старости составил в целом за год 13 109 рублей. Пенсия по инвалидности равна 8 334 рублям, по случаю потери кормильца — 8 720 рублям. Не секрет, что большая часть пенсионеров, благодаря своей отработанной годами дисциплинированности, являются наиболее стабильной частью электората на любых выборах. Поэтому в канун этого важного политического события кандидаты стараются привлечь их симпатии на свою сторону. Однако, как показывает практика, далеко не на все злободневные вопросы они готовы дать ответы.

Тайна пропавшей пенсии

Уфимка Татьяна Зарайская, являющаяся пенсионеркой уже 10 лет, последние два года выясняет отношения с Пенсионным фондом.

- Больше всего меня не устраивает размер моей пенсии, - говорит она. - На сегодняшний день она со всеми прибавками составляет 13 354 рубля. Хотя я 20 лет работала в горячем цеху, из них 12 лет - во вредных условиях труда, будучи стекловаром горячего цеха стекольного производства. Я заработала право на досрочную государственную трудовую пенсию по старости в льготных размерах. Однако по размеру моей пенсии этого не скажешь.

В поисках истины Татьяна Федоровна уже отправила в различные инстанции немыслимое количество запросов и жалоб, но ни одним из полученных ответов так и не была удовлетворена.

- В процессе выяснения деталей, связанных с расчетом размера пенсии, сотрудники Управления ПФР по Калининскому району Уфы у меня зачем-то изъяли страховое свидетельство, без особых пояснений, я вынуждена была запросить выдать мне новый такой же документ, - говорит Татьяна Федоровна. – Я могу только предполагать, что с начислением моей пенсии возникли какие-то недоразумения, связанные с тем, что я меняла фамилию после развода или еще по какой-либо причине.

А недавно женщина сделала еще более удивительное открытие, связавшись с управлением Пенсионного фонда по Владимирской области, где проживает ее пожилая мама. Ее собеседники вообще не смогли найти ее данные в своей базе. Подняв накопившиеся в ее домашнем архиве документы, Татьяна Федоровна обратила внимание, что в 2015 году ей уже отвечали, что за два года – 2008 и 2009 годы – в базе Пенсионного фонда страны информация о ней отсутствует. Татьяна Федоровна очень надеется получить ответ на вопрос, как такое могло произойти.

Медиакорсеть связалась с пресс-службой Управления Пенсионного фонда РФ по Башкирии.

- Данные в нашей базе располагаются по сегментам, возможно, произошел некий сбой в программе. Чтобы прояснить ситуацию, нужно тщательно изучить документы, - пояснила сотрудник пресс-службы регионального Управления Пенсионного фонда России Эльвира Фазлутдинова.

Медиакорсеть отправила запрос и надеется получить на него ответ, который наконец-то прояснит ситуацию.

Татьяна Федоровна пробовала связаться с представителями различных кандидатов в президенты, включая избирательный штаб Владимира Путина, логично рассудив, что в предвыборную пору они должны быть наиболее благосклонны к пожилому электорату.

- Практически во всех общественных приемных кандидатов на пост президента мне отвечали, чтобы пришла и рассказала о своей проблеме, но четких гарантий решить ее так и не дали, - говорит Татьяна Зарайская. – Среди прочих я задала вопрос: а как поступит будущий глава государства с теми госслужащими, которые явно не справляются со своими обязанностями, но и на этот вопрос я ответа тоже не получила.

Благополучие на словах

Вопросам пенсионной системы уделяется внимание почти во всех программах кандидатов в президенты: одни максимально подробно описывают предлагаемые новации, другие ограничиваются лозунгами о том, как должно быть. В этом нет ничего удивительного, ведь пенсионная система – в списке наиболее болезненных тем для населения. Недаром хотя бы одной строкой ситуацию с пенсиями упоминает каждый кандидат, опубликовавший программу. А некоторые из претендентов на пост президента посвящают пенсионной проблеме специальные исследования. Свой анализ ситуации провела «Независимая газета».

Пенсионный возраст, индексация, накопительная система – сквозные мотивы почти каждой опубликованной предвыборной программы.

- Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию, – обещает в своих «Двадцати шагах» кандидат от КПРФ Павел Грудинин. – Вернем индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты.

Заняться обеспечением «адекватной индексации пенсий» обещает кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

- Мы положим конец издевательствам над пенсионерами, – обещает кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. – В Российской Федерации будет производиться регулярная индексация пенсий и социальных выплат не ниже фактической инфляции по стране. Будет установлено законодательно, чтобы работающим пенсионерам выплачивались и зарплата, и пенсия в полном объеме.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский перечислил 100 пунктов для мощного рывка вперед, среди них есть обещания увеличить пенсии, «списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ».

- Пенсия должна быть гарантированная и достойного уровня. Будущие пенсионеры должны иметь возможность увеличить размер пенсии, добровольно пополняя свой накопительный пенсионный счет, – призывает Жириновский.

Пенсионеры – одна из ключевых тем в программе кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского. В предвыборных видеороликах он рассказывает, что решить проблему низких пенсий можно буквально завтра: для этого достаточно направить в ПФР дивиденды госкомпаний.

- Тогда не нужно будет постоянно говорить о повышении пенсионного возраста, – уточняет Явлинский.

Даже Ксения Собчак, выдвинувшаяся на выборы от «Гражданской инициативы», предлагает для страны «123 трудных шага», среди которых реформа пенсионной системы.

- Реформа должна предусматривать налоговое стимулирование развития дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения, поддержку добросовестно работающих негосударственных пенсионных фондов, снятие с Пенсионного фонда любой финансовой нагрузки, не связанной с выплатой пенсий по старости, – сообщается в ее программе.

Кроме того, по ее мнению, «необходимо сократить льготные категории пенсионеров среди чиновников и работников силовых ведомств, а также сократить число граждан, имеющих право на персональную государственную пенсию».

Кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен России Борис Титов вместе с Институтом экономики роста имени Столыпина устроил тур по стране с презентацией своего проекта пенсионной реформы, который он сам и его сторонники считают справедливой. Мониторинг, проведенный в 29 субъектах страны, подтвердил самые худшие подозрения бизнес-омбудсмена: «Основной вывод: прожить на российскую пенсию невозможно».

- Сейчас у правительства есть несколько вариантов реформы. По одному из них пенсионный возраст повысят для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет с шагом на полгода каждый год. По второму проекту планируется уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин до 63 лет, – напоминали во время своего просветительского путешествия по стране представители кандидата.

Примечательно, что на инвестиционном форуме в Сочи глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал одним из своих провалов несостоявшееся повышение пенсионного возраста. Эту меру надо было принять еще в 2010 году, следовало из его выступления.

К счастью, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов не так давно внес некоторую ясность, уточнив, что официально никаких поручений, решений правительства на тему повышения пенсионного возраста нет.

- Пока на эту тему думают эксперты, – уточнил он.

Единственный кандидат, сохранивший интригу вокруг пенсионных преобразований, – президент России Владимир Путин. Причем если долгое время президент был против повышения пенсионного возраста, теперь он чаще говорит о необходимости просчитать разные варианты. «Не скажу пока об окончательных решениях, они еще не готовы», – заявил в конце 2017-го на Большой пресс-конференции Путин. Но он уточнил, что «это не должно быть кулуарное решение, все должно происходить открыто».

В то же время по выступлениям чиновников создается впечатление, что власти окончательно запутались в пенсионных приоритетах. Не успев закончить с одной реформой, предполагающей переход на балльную систему, правительство планирует начать другую, внедрив индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Но и балльная система, и ИПК подвергаются критике с разных сторон.

Как отметила в интервью «Российской газете» глава Счетной палаты Татьяна Голикова, «нужно еще раз вернуться к вопросу классического пенсионного страхования».

- Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности». «А сегодняшняя балльная формула, которая так и не заработала в полном объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа. Он ограничен в правах с точки зрения назначения пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, – пояснила Голикова.

При этом вице-премьер Ольга Голодец на форуме в Сочи рассказала о рисках накопительной пенсионной системы.

- К сожалению, статистика последних лет показывает неудовлетворительные результаты накоплений, – цитирует вице-премьера ТАСС. – В нашей стране нет примеров, чтобы человек за 40 лет накопил себе на пенсию.

Весь этот информационный поток обрушился на пенсионеров, которые по привычке внимают новостям по телевизору и читают прессу. И теперь они должны будут сделать свой выбор.

Электорат сбился со счета

Медиакорсеть предложила поделиться мнениями людям, которые уже непосредственно получают сегодня пенсии.

Светлана Гафурова, 62 года, писательница и журналистка:

- Недавно просидела в Пенсионном фонде два часа, ожидая своей очереди. Хотела кое-что выяснить. Одна пожилая женщина при мне спросила у сотрудницы фонда на открытой стойке, насколько ее пенсия повысилась после пересчета. «У вас - на рубль», - ответили ей. Женщина стояла, как оплеванная. «Ну вы не расстраивайтесь, - попыталась утешить ее сотрудница. - У большинства пенсионеров пенсии после пересчета повысились на восемь копеек». В нынешней пенсионной системе совсем ничего непонятно. Я работаю с 1978 года до сих пор, перерыв был два раза по году во время декретных отпусков на детей, а почему-то мне учли стаж всего 22 года. Моя пенсии сегодня составляет 8400 рублей, если брошу работу, то буду получать 9600 рублей. Я ничего не могу понять в этом, а что уж говорить о других пожилых людях, у которых нет высшего образования, к примеру?! И, кстати, многие мои знакомые предпринимательницы переживают, что их пенсия будет грошовой. На что им жить, если не накопили больших денег, а все вкладывали в дело и в текущие расходы?.. Там же, в Пенсионном фонде, я услышала такой разговор сотрудниц: «Россия всем прощает долги, кроме своих граждан. Все россияне постоянно кому-то должны или опутаны кредитной кабалой». Это говорили сотрудницы Пенсионного фонда. А уж кто как не они знают всё это. На выборы пойду, постоянно дома спорим на эту тему, обсуждаем программы разных кандидатов

Зинаида Хаванова, 82 года, пенсионерка из Уфы:

- Мы с мужем получаем на двоих пенсии около 30 тысяч рублей, еще взрослые дети помогают, продукты привозят из деревни или с рынка. Стараемся откладывать понемногу с каждой пенсии - на похороны или на черный день, кто знает, что случится быстрее... А вот моя старшая дочь недавно вышла на пенсию, всю жизнь проработала на хлебокомбинате, хлеб пекла. А пенсию ей насчитали около восьми тысяч рублей с копейками. Я ей посоветовала пойти разбираться, так она плюнула и сказала, что не хочет унижаться из-за грошей, лучше будет подрабатывать. Мы встречаемся с другими пожилыми людьми и постоянно делимся пенсионными новостями. Ни у кого хороших новостей нет. За кого будем голосовать, пока не решили. В общем-то, и не уверены, пойдем ли на выборы. Все зависит от самочувствия и от погоды.

Халиль Тимершин, 63 года, заслуженный юрист РБ:

- Могу сказать по своему опыту, что надо внимательно изучать законодательство и стараться заботиться о своем будущем и будущем своих близких. Я решил позаботиться о своих внуках и открыл для них пенсионные накопительные счета в негосударственном фонде. Очень надеюсь, что к моменту их выхода на пенсию с этими накоплениями не произойдет ничего катастрофического. Внимательно слежу за политической ситуацией в стране. На выборы пойду, выбор свой сделал в пользу программы одного из кандидатов.

Галина Осташевская, 92 года, инвалид первой группы, ветеран Великой Отечественной войны: