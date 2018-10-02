В Уфе пенсионеры и пожилые люди могут бесплатно пройти обследования у врачей

В Уфе на ВДНХ 3-4 октября — с 10 до 18 часов и 5 октября — с 10 до 16 часов будут работать выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие».

3 и 4 октября в передвижном мобильном комплексе можно будет сделать ЭКГ и сдать кровь на уровень холестерина и сахара в крови, пройти флюорографию. В том числе можно будет посетить занятия: «Кардио-школа для пожилых пациентов», «Школа профилактики онкологических заболеваний», «Школа здоровья», «Школа здорового питания», «Школа профилактики глаукомы».

В среду, 3 октября, пройдут выставка-презентация «Горжусь своим дедом!», третий тур литературного видео-марафона «Читаем вместе книгу Мустая Карима «Долгое-долгое детство». В этот же день в 16:00 пройдет поэтическая встреча с залуженным артистом Башкирии, ведущим актером Русского драматического театра Тимуром Гариповым.

4 октября пройдет ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста и конкурс супружеских пар «Серебряная Уфа-2018».