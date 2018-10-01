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Posted 1 октября 2018, 04:51

Published 1 октября 2018, 04:51

Modified 17 октября 2022, 19:36

Updated 17 октября 2022, 19:36

В Уфе в 2020 году обещают начать строить стадион на 20 тысяч мест

1 октября 2018, 04:51
Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов.

С таким заявлением Хамитов выступил на встрече с исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза Александром Алаевым.

По словам главы Башкирии, стадион должен быть достаточно скромным с точки зрения финансирования — в него хотят уложиться в 3-5 млрд рублей.

- Мы съездили посмотрели несколько проектов. Шамиль Камилович (гендиректор ФК «Уфа» – прим.ред.) побывал в Белоруссии, посмотрел базу «БАТЭ» – очень симпатичный интересный стадион. Одним словом, мы берём разумные варианты. Эту работу мы будем вести. Думаю, что в следующем году приступим к проектированию. Нужно купить проект и привязать его к нашим условиям. Планируем начать строить в 2020 году, чтобы в 2022-2023 году уже иметь такой объект», – рассказал Хамитов.

Александр Алаев поддержал инициативу Хамитова и заверил его, что готов сотрудничать во всех проектах.

Ранее мы писали о том, что в Уфе может появиться детский футбольный центр.

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