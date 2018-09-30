Рустэм Хамитов встретился с ио президента РФС Александром Алаевым

29 сентября Рустэм Хамитов встретился с исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза Александром Алаевым. В разговоре также приняли участие: члены исполкома РФС Рохус Шох, Михаил Бочкарев, Алексей Смертин и генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов. Медиакорсеть приводить главные тезисы встречи.

Рустэм Хамитов – о новом стадионе

-В части материальной базы нам хотелось бы построить современный стадион, примерно на 15-20 тысяч мест. Нам не нужен какой-то глобальный вариант из тех, что готовились к Чемпионату мира. Думаю, что нам нужен достаточно скромный, но в то же время современный вариант спортивной арены.

-Мы работаем в этом плане. Коллеги подбирают площадку. Ресурсы у республики есть. Но в этой части мы хотели бы попросить и вашей поддержки, если это возможно, посмотреть варианты софинансирования. Ещё раз говорю, это не дорогой объект. Это не десятки миллиардов – в пределах 3-5 млрд рублей.

-Мы съездили, посмотрели несколько проектов. Шамиль Камилович побывал в Белоруссии, посмотрел базу «БАТЭ» – очень симпатичный интересный стадион. Одним словом, мы берём разумные варианты. Эту работу мы будем вести. Думаю, что в следующем году приступим к проектированию. Нужно купить проект и привязать его к нашим условиям. Планируем начать строить в 2020 году, чтобы в 2022-2023 году уже иметь такой объект.

Александр Алаев – о совместных проектах

-Мы готовы совместно реализовывать проекты. Если позволите, вкратце расскажу о некоторых. Прежде всего, это, конечно же, две программы наследия Чемпионата мира.

Первую утвердил Премьер-министр, и её будет реализовать Минспорта. У вас на территории есть объект (учебно-тренировочная база ФК «Уфа»), который был построен в рамках подготовки к Чемпионату мира. Сейчас наша с вами общая задача – чтобы этот объект стал по-настоящему футбольным и эксплуатировался максимально эффективно, в том числе для детско-юношеского футбола.

-Вторую программу мы сейчас согласовываем с коллегами из FIFA. Это большая программа, которая оценивается примерно в 50 млн евро. Мы надеемся, что часть этих средств пойдет и к вам, на наши совместные проекты.