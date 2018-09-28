Мимимишный матч: дети сыграли против основного состава ФК «Уфа»
Сегодня, 16:02СпортВиктория КуприяноваФото: пресс-служба ФК "Уфа"
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Матч прошел в четверг, 27 сентября.
27 сентября, в четверг, футболисты «Уфы» сыграли с самыми юными воспитанниками школы ФК «Уфа». Матч получился по-настоящему «мимимишный»: профессионалы начинали игру хмурыми и уставшими, но увидев детей, преобразились в лицах: заулыбались, смеялись и шутили на поле.
По совам родителей и самых маленьких игроков, матч всем понравился. И они надеются, что такая инициатива станет постоянной. Вообще для ФК «Уфа» становится свойственным принимать участие в социальных активностях - хорошая тенденция.
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