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Ямы-долгожители: В башкирском Благовещенске депутаты провели рейд на дорогах

26 сентября 2018, 10:27
Они измерили длину, ширину и глубину ям в Благовещенске и Благовещенском районе.

На той неделе депутаты городского Совета Благовещенска совершили рейд по дорогам муниципального района. Ямы проверялись на соответствие ГОСTу. Как известно, глубина ям не должна быть более 5 см, длина - 15 см,ширина - 60 см.

Проехав по дорогам города и района благовещенские депутаты Жуков, Шерматов, Князев, Смирнов и Ильичев обнаружили более 40 ям, которые положено заделать в течение 10 дней, как представляющих опасность дорожному движению.

Правда, по словам местных жителей, это ямы-долгожители, они существуют на дорогах района давно.

- Некоторые - с 1996 года, - рассказал Медиакорсети один из участников рейда. - Село находится в ужасном состоянии, дороги разбиты, зимой их не чистят. Хочется этим видео напомнить о селе, что там люди живут, что надо наводить там порядок.

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#Разиф Абдуллин#Видео
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