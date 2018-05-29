Проект полигона ТКО в Благовещенске обсудили в Уфе

После того, как стало известно, что в пяти километрах от Благовещенска построят крупный мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, жители города вышли на улицы с протестом. 16 мая митинг против нового полигона собрал 500 человек. Люди беспокоятся, что рядом с их городом построят самую большую свалку отходов в стране. По словам организаторов митинга, Благовещенский район является достаточно депрессивным регионом с точки зрении экологии, поскольку в нем сосредоточены несколько производственных предприятий. К тому же, в районе действует построенный в 2016 году полигон “Втор-ресурс”.

Принявшие участие в пресс-конференции представители нового полигона от ООО “Регион- Капитал” уверили, что жителям Благовещенска опасаться нечего. Компанию представляли руководитель проекта Айрат Фархшатов и инвестор проекта Айрат Максадов, а также эксперт-эколог ООО “Мохит-СТР” города Стерлитамак Розалина Мухаярова.

Сметная стоимость проекта в Благовещенске – 1 млрд 300 млн рублей, сроки строительства и монтажа: 3 квартал 2018 года – 2 квартал 2020 года, проект предусматривает 150 рабочих мест. На данный момент проект находится на стадии прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на федеральном уровне.

Новый полигон не станет свалкой для мусора из Уфы?

Жители Благовещенска боятся, что новый полигон станет местом отходов жителей Уфы. Представители компании уверяют, что это не так. Полигон будет обслуживать территорию в сорока километрах вокруг. То есть, это прежде всего Благовещенский, Уфимский, Бирский, Караидельский и Нуримановский районы. К тому же, они уверяют, что из всего привезенного мусора всего лишь 7 процентов уйдут на захоронение, а остальное – на переработку.

На территории комплекса планируется производить прием (взвешивание, радиационный контроль), подготовку и сортировку отходов до 40 видов вторсырья. Также предусмотрены прессирование вторсырья, реализация вторсырья, прессирование остатков после отходов.

- Для того, чтобы построить полигон, необходимо будет проложить дорогу, провести электричество, - рассказывает Айрат Максадов. Для отопления помещений планируется использовать RDF-топливо – сортированный мусор.

Безопасность будет соблюдена - говорят представители проекта

Жителей близлежащих деревень и города также пугает, что свалка будет заражать землю и грунтовые воды вокруг захоронения. Площадь, отведенная для ТКО и завода по переработке мусора довольно большая, занимает 40 гектаров земли Новонадеждинского сельсовета.

По словам Айрата Фархшатова, согласно проекту, в месте захоронения мусора будут соблюдать все правила безопасности. Санитарная зона вокруг полигона ТКО занимает 1 км. Само место, где будут размещены несортируемые отходы, имеет несколько слоев защиты: уплотненное основание из глины, бентонитовые маты с геомембраной (6,4 мм), дренажный слой.

Также будут установлено наблюдение за изменениями грунтовых вод, атмосферного воздуха и других показателей, влияющих на экологию.

К тому же, в новом полигоне предусмотрена рекультивация - комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов на месте полигона ТКО, когда завершится его срок эксплуатации.

По словам представителей ООО "Регион-Капитал" в полигоне планируется хранить и перерабатывать мусор IV-V класса опасности. То есть, это малоопасные и практически неопасные отходы. Например, пищевые отходы, скорлупа яиц, опилки, деревянная и железная стружки относятся к V классу опасности. А IV класс опасности отходов включает в себя такой мусор, как отходы перьев и пуха; навоз от звероводческих хозяйств, мусор строительный от разборки зданий, покрышки отработанные; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы, содержащие бронзу и т.д.

Проект на данный момент прошел Государственную экологическую экспертизу в Управлениии Росприроднадзора и находится на стадии прохождения Главной Государственной экспертизы ПСД.

В Благовещенске создали Общественный совет по контролю за полигоном

На вопрос нашего корреспондента о том, что станет с полигоном отходов, который был построен в 2016 году на территории Благовещенского района, Айрат Максадов не нашел ответа.

- Мы будем им помогать перерабатывать сырье, - уверил он.

По его словам, в Благовещенске по итогам обращений граждан решено создать Общественный совет. Члены совета будут иметь широкие права: у них есть возможность посещать полигон, знакомиться с документацией, задавать любые вопросы. Таким образом они будут держать на контроле экологическую обстановку, связанную с полигоном.

К проекту есть вопросы

Напомним, во время митинга против строительства полигона 16 мая представители ООО "Регион-Капитал" не вышли к протестующим.

- Будущий полигон «Регион-Капитала» - это гигантская гора отходов, она рискует стать одной из самых больших в стране с 8 миллионнами тонн отходов за 20 лет. - Такой полигон, надо понимать, будет постоянно гореть. Еще одна проблема — проект не обеспечивает сбор фильтратов, как и на всех полигонах республики. Помимо прочего, здесь серьезный карстоопасный район, высокий уровень стояния грунтовых вод. При таких показателях, когда часть отходов может попасть в сточные воды, строить полигон нельзя, - высказался тогда председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.

Также сегодня стало известно, что общественник-эколог Геннадий Безносиков обратился к межрайонному прокурору Благовещенска и Благовещенского района с просьбой принять меры по недопущению реализации проекта полигон ТКО 1 класс опасности ООО «Регион капитал» на земельном участке с кадастровым номером 02:15:091002:28. Весь текст документа можно увидеть ниже.