В двух районах Башкирии объявили карантин по бешенству

В двух районах республики власти объявили карантин по бешенству. 19 сентября ограничения действуют в селе Федоровка Федоровского района, а с 17 сентября - в деревне Асавбашево Аургазинского района.Соответствующие указы появились на официальном сайте правовой информации.
Напомним, что на карантинной территории нельзя отлавливать диких животных, а также запрещается вывоз собак и кошек за зону карантина. Управление ветеринарии региона создает специальную комиссию для предотвращения распространения бешенства.