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В двух районах Башкирии объявили карантин по бешенству

26 сентября 2018, 08:54
Указы появились на сайте правовой информации.

В двух районах республики власти объявили карантин по бешенству. 19 сентября ограничения действуют в селе Федоровка Федоровского района, а с 17 сентября - в деревне Асавбашево Аургазинского района.Соответствующие указы появились на официальном сайте правовой информации.

Напомним, что на карантинной территории нельзя отлавливать диких животных, а также запрещается вывоз собак и кошек за зону карантина. Управление ветеринарии региона создает специальную комиссию для предотвращения распространения бешенства.

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