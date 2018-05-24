В городе Бирск в Башкирии ввели карантин по бешенству животных

В документе сообщается, что такая мера была принята для того, чтобы ликвидировать и предотвратить дальнейшее бешенство животных в регионе. Карантин введен на территории, ограниченной улицами Гагарина, Озерная, Жукова, Столярова.

Карантин будет действовать до тех пор, пока в руководстве республики не примут решение об отмене. На данный момент бирянам запрещается вывозить животных за пределы этой зоны, а также проводить выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, продавать их и ловить диких животных.