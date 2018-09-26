Рустэм Хамитов отправил на доработку Стратегию формирования ЗОЖ в Башкирии

- Пока темпы прироста людей, занимающихся собственным здоровьем, достаточно приличные, - отметил Рустэм Хамитов. - Если мы будем идти в этом темпе, то мы достигнем 55 процентов к 2025 году. Но надо создавать условия для того, чтобы наши граждане могли заниматься физкультурой, спортом в шаговой доступности – во дворах своих домов, в парках, скверах.