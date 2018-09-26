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Posted 26 сентября 2018, 14:13

Published 26 сентября 2018, 14:13

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Рустэм Хамитов отправил на доработку Стратегию формирования ЗОЖ в Башкирии

26 сентября 2018, 14:13
Сюжет
Власть без цензуры
Сегодня её рассмотрели на заседании правительства.

Заседание правительства провел глава Башкирии Рустэм Хамитов. Вторым вопросом рассматривали Стратегию формирования здорового образа жизни в республике на период до 2025 года. Как и предыдущий вопрос – о миграционной ситуации – стратегию было решено не принимать, а отправить на доработку.

- Вы знаете, что такая программа разрабатывается на уровне Российской Федерации, - предварил обсуждение Рустэм Хамитов. - Мы решили немного опередить федеральный тренд в этой части и сформировать свою стратегию.

По словам главы региона, за последние три года доля тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы, выросла в республике до 37 процентов населения. Стоит цель – чтобы к 2025 году этот показатель составил 55-57 процентов.

- Пока темпы прироста людей, занимающихся собственным здоровьем, достаточно приличные, - отметил Рустэм Хамитов. - Если мы будем идти в этом темпе, то мы достигнем 55 процентов к 2025 году. Но надо создавать условия для того, чтобы наши граждане могли заниматься физкультурой, спортом в шаговой доступности – во дворах своих домов, в парках, скверах.

Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров представил Стратегию формирования ЗОЖ в Башкирии до 2025 года. Он стал приводить какие-то сухие цифры и таблицы.

Например, из одной таблицы следовало, что количество участников республиканских и межрегиональных конкурсов, фестивалей, форумов по кулинарии и торговому сервису вырастет с 80 человек в 2017 году до 140 – в 2025. Явной связи этих показателей с тем, чтобы в Башкирии значительно выросло количество последователей здорового образа жизни, как-то не прослеживалось.

Не прошло и пяти минут, как Рустэм Хамитов остановил докладчика. Состоялся такой диалог:

- У вас весь доклад такой – таблицы и цифры?

- Да.

- Знаете, очень интересная тема, вообще говоря – здоровьесбережение, здоровый образ жизни, а вы его превратили в бюрократический отчет. Ничего непонятно. А у вас ресурсы есть вообще, чтобы достичь этих показателей?

Когда выяснилось, что Стратегия еще не просчитана и минздраву не помогли сделать это коллеги из минэкономразвития, Рустэм Хамитов сделал замечание министру Сергею Новикову:

- Вы оставили один на один минздрав с этой глобальной темой, которая включает в себя всё.

- Это не Стратегия, - заключил глава региона. – Она должна быть живой, понятной, яркой, воздействовать на граждан и органы власти, она должна заводить в хорошем смысле, а у вас не стратегия, а бюрократия.

В итоге документ отправили на доработку.

#Разиф Абдуллин#Политика#Видео#Власть без цензуры#Новости
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