За семь месяцев из Башкирии выехало больше людей, чем приехало

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл заседание правительства республики, на нем в том числе рассмотрели миграционную ситуацию. По итогам семи месяцев года в Башкирии наблюдается миграционная убыль – примерно девять человек на 10 тысяч населения.

По целевым показателям минтруда России, прирост в регионе в 2018 году должен составлять порядка четырёх человек на 10 тысяч населения.

- Руководство страны оценивает нашу работу в том числе по миграционной ситуации в регионе, - сказал вначале глава Башкирии Рустэм Хамитов. - Главное – чтобы мы с вами не теряли людей, чтобы население республики всё-таки прирастало. В последние годы у нас пока держится определённый паритет – плюс-минус 5-10 тысяч человек. Но на самом деле мы, конечно же, должны работать, понимая, что должен быть плюс.

- Нам надо разбираться с причинами, почему люди уезжают, что их к этому сподвигает, - сказал Рустэм Хамитов.

С докладом на эту тему выступил министр экономического развития Сергей Новиков. Он показал целевые показатели, которых должна стремиться республика, и фактические результаты в динамике за три года.

В Башкирии положительная миграция наблюдается только в 11 муниципалитетах (3 городах и 8 районах). Есть районы, в которых значительная часть трудоспособного населения выезжает на заработки в другие регионы, сказал министр.

- Всего в Башкирии 106 тысяч человек работает вахтовым методом, - сказал Сергей Новиков. – Это 5% трудоспособного населения. Из Калтасинского района выезжает каждый четвертый трудоспособный человек, из Абзелиловского и Белокатайского района – каждый пятый.

Только половина муниципалитетов предоставила планы по созданию рабочих мест, чтобы задержать людей в районе, сказал министр.

Доклад министра Рустэма Хамитова не устроил. Он попросил разъяснить некоторые цифры, представленные в докладе министра, но его ответами не удовлетворился.

- Вы на слайде показали, что в 57 районах в больницах не хватает койко-мест, драматическая ситуация? Оказывается, что подсчеты велись по методике 1998 года, а мы живем в 2018 году, - возмутился Рустэм Хамитов. – Ваша задача – не отбарабанить текст бездумно, а провести анализ. Это не солидно и несерьезно - выходить с такими цифрами, не понимая ситуации в этих муниципалитетах.