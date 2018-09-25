mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии предложили 15 болот объявить особо охраняемыми природными территориями

25 сентября 2018, 16:05
Этот проект создан с целью охраны торфяных болот республики.

Как сообщил министр экологии Илдар Хадыев, в проект Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) входят 15 болот в Зауралье и в лесостепной зоны Башкирии. Таким образом, ожидается увеличение площади охранных зон.

- Природоохранная ценность этих торфяных болот требует принятия мер сохранения и проект как раз направлен на это. Материалы комплексного исследования получили положительное заключение государственной экспертизы республиканского уровня, проект согласован с Министерством природных ресурсов РФ. Проведена независимая антикоррупционная экспертиза, - рассказал Илдар Хадыев.

По словам министра экологии, данный проект уже рассматривается как региональная составляющая проекта экологии сохранения биологического разнообразия России в исполнении майского указа. Илдар Хадыев считает, что создание такого количества ООПТ на территории республики – значимый вклад в данном направлении развития.

- Торфяные болота поглащают и аккумулируют СО2, вредные вещества окружающей среды, очищают воды. Если леса мы называем "легкими", то болота – "почки" нашей планеты, - отметил министр.

Илдар Хадыев также отметил, что ОПТ занимают всего лишь 7 процентов территории республики, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться.

Напомним, в конце прошлого года в ООН выделили 16 млн рублей на восстановление башкирских болот.

Материалы по теме
На месте болота в Инорсе построят мега-образовательный центрБашкирские болота объявили природными памятникамиООН выделило на восстановление болота в Башкирии 16 миллионов
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48