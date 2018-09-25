Фильм BBC о Рудольфе Нурееве вошел в конкурсную программу фестиваля Токио

Пообедав в одном из ресторанов города, знаменитый актер не оставил его работников без памятной фотографии. Несмотря на радушное расположение духа, Файнс, однако, решительно не стал встречаться с журналистами, сославшись на ограниченное время при подготовке к съемкам своего фильма.