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Кирилл Серебренников получил «балетного Оскара» за спектакль о Нурееве
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Кирилл Серебренников получил «балетного Оскара» за спектакль о Нурееве

Сегодня, 09:54КультураНадежда Валитова
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