Кирилл Серебренников получил «балетного Оскара» за спектакль о Нурееве

Премьера балетного спектакля «Нуреев» прошла в Большом театре в декабре прошлого года и была связана со скандалом. За три дня до премьеры в июле прошлого года спектакль отменили. Тогда генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин рассказал, что перенесли его из-за «сырого» материала.

Некоторые СМИ, в частности, ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщали, что министр культуры РФ Владимир Мединский якобы усмотрел в нем гей-пропаганду.

В этом спектакле Серебренников выступил как режиссер, сценограф и автор либретто. Награду за режиссера, который находится под домашним арестом по делу о «Седьмой студии», получил хореограф спектакля Юрий Посохов. Как сообщает агентство Reuters, «Нуреев» также получил премию в категориях «Лучший композитор», «Лучший хореограф» и «Лучший танцовщик».

Приз «Бенуа де ла Данс» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (сегодня — Международный союз деятелей хореографии). В том же году он впервые был представлен в Большом театре. В сфере искусства его уже принято считать своеобразным «балетным Оскаром».