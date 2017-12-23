Равшана Куркова опубликовала фото со съемок фильма о Рудольфе Нурееве

Известная актриса исполняет роль матери знаменитого танцовщика в фильме.\ который снимает западный актер и режиссер Рэйф Файнс.

Популярная актриса российского кино Ровшана Куркова выложила в своем инстаграме фотографии со съемочной площадки нового фильма, посвященного Рудольфу Нурееву, которому, кстати, в будущем году исполнилось бы 80 лет.

Напомним, за съемки данного фильма взялся знаменитый киноактер, сыгравший роль Волан де Морта в киноэпопее про Гарри Поттера. Он приезжал в уфу и побывал в хореографическом училище и оперном театре, где вырос и танцевал Рудольф Нуреев.

Подписчики страницы Равшаны Курковой предположили, что она играет в фильме роль матери танцовщика Фариды Нуреевой, которую раньше должна была исполнить Чулпан Хамматова, но по каким-то причинам отказалась.

Сама Равшана не подвтердила данную информацию, но и не опровергла ее, ответив на подобные реплики вселыми смайликами и лайками. Зато она не скрывает восторженных эмоций по посовду своего участия в фильме.

- Если в одном человеке сочетаются внимательный и тонкий режиссёр, гениальный артист и, возможно самый добрый и скромный человек на планете – значит, вы не ошиблись, это Рэйф Файнс. И это, конечно, счастье, а не работа! – так подписала Равшана фотографии со съемок. - Мечтала и сбылось! Работаю с самой фантастической командой.

Судя по надписи на хлопушке, стало известно и название будущего фильма – «Белая ворона», которое вполне метко и красноречиво характеризует судьбу Рудольфа Нуреева. Фильм снимается о сценарии британского драматурга Дэвида Хэа, который был дважды номинантом на премию «Оскар».