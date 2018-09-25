Душевнобольному жителю Башкирии грозит до двух лет тюрьмы за якобы спиленный дуб

Также его возмущает тот факт, что полицейские зачем-то отвезли брата в лес, где и был год назад кем-то спилен дуб, угрожали ему посадкой в тюрьму. Если по факту спиленного дуба было заведено уголовное дело, то место спила дуба, соответственно, является местом преступления. Элементарная логика подсказывает, что возить подозреваемого на место преступления – это уже некий следственный эксперимент, который обязательно производится с фиксацией на видео или в присутствии понятых. Чего, по утверждению брата того мужчины, сделано не было.