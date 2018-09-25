Дочь певца Айдара Галимова стала жертвой турфирмы-мошенницы в Башкирии

Как рассказали пострадавшие, руководителю фирмы-обманщицы Гульнаре Яфаевой они доверяли почти 10 лет. Поэтому когда она перестала выходить на связь, клиенты сперва подумали, что с ней что-то могло случиться. И только позднее поняли, что она их просто обманула и обворовала. Только по предварительным подсчётам сумма за невыданные на руки путёвки превысила 12 миллионов рублей.