В Башкирии сотрудницу турфирмы приговорили к пяти годам лишения свободы
Сегодня, 12:30ПроисшествияКонстантин Климов
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Женщина брала с клиентов деньги, но на отдых их не отправляла.
Благовещенский районный суд приговорил 37-летнюю Екатерину Карачаеву к пяти годам лишения свободы условно, суд признал её виновной в мошенничестве.
В материалах дела говорится, что в период с ноября 2014 по июль 2015 года Карачаева работала в туристической фирме «Эдем». За это время она «продала» путёвки 31 клиенту, однако деньги не пошли на оплату тура, и никто из покупателей не смог вылететь на отдых. Следователи оценили ущерб от действий Карачаевой в 2,4 млн рублей, эти деньги она потратила на погашение своих собственных долгов и личные нужды.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, подсудимая полностью признала свою вину и возместила ущерб.
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