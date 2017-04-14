В Башкирии сотрудницу турфирмы приговорили к пяти годам лишения свободы

Женщина брала с клиентов деньги, но на отдых их не отправляла.

В материалах дела говорится, что в период с ноября 2014 по июль 2015 года Карачаева работала в туристической фирме «Эдем». За это время она «продала» путёвки 31 клиенту, однако деньги не пошли на оплату тура, и никто из покупателей не смог вылететь на отдых. Следователи оценили ущерб от действий Карачаевой в 2,4 млн рублей, эти деньги она потратила на погашение своих собственных долгов и личные нужды.