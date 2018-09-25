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Башкортостанстат: каждая четвертая фирма в Башкирии убыточная

25 сентября 2018, 10:13
Больше всего убыточных компаний среди гостиниц и ресторанов.

Башкортостанстат подсчитал, что за 8 месяцев текущего года количество предприятий, работающих с убытком, в Башкирии увеличилось: 26,1% в этом году против 24,4% в прошлом. Анализировались отчеты средних и крупных предприятий и фирм, за исключением малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций.

Всего наблюдаемые компании за 8 месяцев текущего года получили разницу между прибылью и убытками (сальдированный финансовый результат) в сумме 131,2 миллиарда рублей. А общая сумма убытков предприятий достигла 13,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 11,5%.

Если составить антирейтинг отраслей народного хозяйства по доле убыточных компаний, то первые 5 мест будут выглядеть следующим образом:

- Гостиницы и предприятия общественного питания – 41,4%, то есть, почти каждая вторая гостиница и каждое второе кафе-ресторан убыточны;

- Компании, работающие в области информации и связи, а также водоотведения, сбора и утилизации мусора – 36,4% фирм убыточны;

- Обрабатывающие производства – 29,1%;

- Транспорт и услуги хранения – 28,9%;

- Торговля оптовая и розничная, а также автосервисы – 28,8%.

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#Новости#Статистика#Марат Гареев#Экономика
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