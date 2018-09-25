Башкортостанстат: каждая четвертая фирма в Башкирии убыточная

Башкортостанстат подсчитал, что за 8 месяцев текущего года количество предприятий, работающих с убытком, в Башкирии увеличилось: 26,1% в этом году против 24,4% в прошлом. Анализировались отчеты средних и крупных предприятий и фирм, за исключением малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций.