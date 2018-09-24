В Уфе могут появиться улицы краеведов

Петр Ищериков (1892-1961) — ученый, писатель, краевед, ветеран Первой мировой, Гражданской и Отечественной войн. Работал в Институте языка и литературы, Горно-геологическом институте. Занимался изучением истории, археологии, литературы народов Башкирии. Именно благодаря его работе был установлен факт пребывания Салавата Юлаева на каторге в эстонской крепости Рогервик. Был активным пропагандистом сохранения исторического наследия Уфы и республики. Автор более 150 научных трудов.