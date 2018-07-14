В Уфе не стало известного краеведа Анатолия Крюкова

О печальной новости сообщили в Уфимском отделении Союза краеведов России. Анатолию Александровичу было 76 лет. Анатолия Крюкова называли настоящим исследователем, патриотом родного города, который внес значительный вклад в сохранение культурно-исторического наследия. Благодаря его усилиям в башкирской столице увековечены имена Георгия Свиридова, Натальи Ковшовой, Гули Королевой, Зои Космодемьяновской и других.

- Казалось бы, совсем недавно виделись и общались на «Библионочи», где он блестяще рассказал о Георгии Свиридове, основательно подготовившись к выступлению (а интересно рассказывать он умел!), подготовив и книжную выставку, и видео и фоторяд, а затем очень трогательно выступил на Пушкинском вечере, и, словно прощаясь, как будто в шутку произнес в конце: «Значит, прожил не зря...», и даже никто не заметил взметнувшуюся над головой руку... Жаль, очень жаль, что уходят такие люди. Его хорошо знают и собратья по газетному цеху. Он часто печатал свои краеведческие материалы в «Республике Башкортостан», «Уфимских ведомостях», выступал на радио и его приглашали на телевидение. Цельный, основательный краевед, доводивший любое дело до победного конца, надежный человек, член клуба любителей бега, марафонец, заядлый путешественник - таким запомнится нам Анатолий Александрович Крюков. Как будто с его уходом мы лишились чего-то основательного. Пусть земля будет ему пухом, - говорится в сообщении Уфимского отделения Союза краеведов России.

В издании birskpress.ru журналистка Елена Быкова так описывает Анатолия Александровича:

- Мир увлечений этого человека широк и разнообразен. Он любит жизнь, занимая в ней активную позицию, и отличается неравнодушным отношением к негативным явлениям. Анатолий Александрович был участником эстафеты Олимпийского огня. Надо сказать, факел достаточно тяжелый, весит 1 кг 800 граммов, а длина его 95 сантиметров, что тоже немало. Однако пробежать дистанцию в 200 метров (угол улиц Пушкина и Гафури г.Уфы) для опытного марафонца оказалось несложно.

На вопрос, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической форме, Анатолий Александрович Крюков ответил: — Как сказал герой из известного кинофильма Михаила Ромма «Девять дней одного года», нужно жить страстями. Я живу именно по этому принципу. Занимаюсь наукой, спортом, общественной деятельностью, являюсь внештатным корреспондентом республиканских СМИ. Спорт дисциплинирует, развивает человека не только физически, но и морально. Купить долголетие и здоровье нельзя, их можно только заработать своими собственными постоянными усилиями. Кроме того, у меня есть еще два жизненных правила: никому не завидовать и постигать то, что накоплено годами человечеством.

Прощание с А.А.Крюковым состоится 14 июля, до 13.00 по адресу: Авроры, 5/3, кв. 12.