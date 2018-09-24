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В Башкирии водитель за четыре месяца нарушил правила дорожного движения 79 раз

24 сентября 2018, 18:09
Об этом антирекорде рассказал главный госавтоинспектор республики.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем личном блоге рассказал о «рекордсмене» по нарушениям ПДД:

- На днях в Гафурийском районе сотрудниками ГИБДД задержан 26-летний местный житель, в какой-то мере «рекордсмен» по накоплению штрафов за максимально короткий промежуток времени: база показала 79 нарушений ПДД.

Нарушения были зафиксированы с апреля по июль. Четырнадцать раз сотрудники ГИБДД указывали молодому водителю на нарушение требований к светопропускаемости стекол, 65 раз он за рулем своей «Приоры» попал в объектив «Кречетов» за превышение скорости.

- Таким образом, набралось штрафов на сумму более 50 тысяч рублей, - резюмировал Динар Гильмутдинов. - Оплачивать гражданин их тоже не торопился, в итоге привлечен за это к ответственности в виде обязательных работ. Нужно учесть, что штрафы ему также придется оплатить.

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