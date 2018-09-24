В Башкирии водитель за четыре месяца нарушил правила дорожного движения 79 раз

- Таким образом, набралось штрафов на сумму более 50 тысяч рублей, - резюмировал Динар Гильмутдинов. - Оплачивать гражданин их тоже не торопился, в итоге привлечен за это к ответственности в виде обязательных работ. Нужно учесть, что штрафы ему также придется оплатить.