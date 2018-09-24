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После ЧП в Башкирии предложили менять газовое оборудование малоимущим за счет бюджета

24 сентября 2018, 14:39
Ирек Ялалов считает, что стоит вернуться к прежней практике, чтобы предотвратить возможные ЧП.

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ирек Ялалов предложил возродить существовавшую до недавних времен практику замены газовых плит и горелок одиноким старикам, многодетным семьям и другим малоимущим за счет госбюджета. К такой мысли, по словам Ялалова, его подтолкнуло произошедшее на прошлой неделе в Кармаскалинском районе ЧП.

Напомним, 20 сентября в селе Улукулево произошел взрыв газа в одноэтажном четырехквартирном доме. Оказались разрушены две квартиры. При этом погибли два человека – соседи жильцов, у которых произошел взрыв. Два человека были госпитализированы.

- В последние годы у нас отказались от этой практики и предпочли проводить обходы и выдавать предписания об устранении нарушений. Но такие меры не работают. Поэтому в тех случаях, когда газовое оборудование неисправно, а материальное состояние хозяев жилья не позволяет им самостоятельно заменить его, стоит опять проводить замену за счет бюджета. Это поможет избежать возможных ЧП впредь, - подчеркнул Ирек Ялалов.

Премьер-министр Рустэм Марданов согласился, что данное предложение разумно и поручил проработать его.

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