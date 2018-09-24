После ЧП в Башкирии предложили менять газовое оборудование малоимущим за счет бюджета

- В последние годы у нас отказались от этой практики и предпочли проводить обходы и выдавать предписания об устранении нарушений. Но такие меры не работают. Поэтому в тех случаях, когда газовое оборудование неисправно, а материальное состояние хозяев жилья не позволяет им самостоятельно заменить его, стоит опять проводить замену за счет бюджета. Это поможет избежать возможных ЧП впредь, - подчеркнул Ирек Ялалов.