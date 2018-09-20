Появилось первое видео с места взрыва газа в жилом доме в Башкирии

В открытом доступе появилось первая видеосъемка с места ЧП в селе Улукулево в Кармаскалинском районе Башкирии, где сегодня, 20 сентября, в 7 часов утра произошел взрыв бытового газа в четырехквартирном доме.

Напомним, согласно данным МЧС по РБ, взрыв произошел около семи утра. В здании разрушены две квартиры из четырех. Известно, что в доме проживали восемь человек, детей в доме не было. По предварительной информации, есть двое погибших. Двое пострадавших госпитализированы. Пожара не было. Организован пункт временного размещения для жильцов дома.