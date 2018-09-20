В Башкирии из-за взрыва бытового газа обрушились квартиры: двое погибли

В Кармаскалинском районе Башкирии в селе Улукулево произошло ЧП - в жилом одноэтажном доме по ул. Строительной произошел хлопок бытового газа.

Согласно данным МЧС по РБ, взрыв произошел около семи утра. В здании разрушены две квартиры из четырех. На месте работают спасатели и спецтехника.

Спасатели сейчас разбирают завалы. Известно, что в доме проживали восемь человек, детей в доме не было.

По предварительной информации, есть двое погибших. Двое пострадавших госпитализированы. Пожара не было. Организован пункт временного размещения для жильцов дома.

На месте работают психологи и кинологи.

- Ситуация находится на контроле, ведется постоянный мониторинг обстановки, - сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Пострадавшие - мужчина и женщина пенсионного возраста - проходят лечение в хирургическом отделении местной больницы. Их состояние врачи оценивают как стабильное, средней тяжести, без ухудшения, — прокомментировали в Минздраве РБ.

На базе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан организована горячая линия по телефону: 8 (347) 248-12-84.