В Стерлитамаке митинг против повышения пенсионного возраста прошел на пустыре

Отметим, что акции прошли в этот день во многих городах страны. В Москве на согласованный митинг вышли три тысячи человек. В Абакане - 2000 человек. В Кемеровской области (город Анжеро-Судженск) пришли 25 человек при заявленной численности в 150 человек, в Новокузнецке выразить протест против пенсионной реформы пришли около 60 человек, в Хабаровске – 150 человек, Анадыре – 30, Владивостоке – 250 человек, Чите – 120 человек, Петропавловске-Камчатском – 30 человек.