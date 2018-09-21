В Башкирии женщина сломала позвоночник в ДТП

20 сентября в восьмом часу утра в Кармаскалинском районе на пятом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошла авария, в которой пострадала пассажирка, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
31-летний уфимец за рулем «Škoda Octavia» направляясь в сторону Уфы, столкнулся с «Lada Kalina», которая остановилась на перекрестке до последующего поворота.
В результате ДТП пассажирка «Škoda Octavia», 52-летняя женщина, сломала позвоночник. Пострадавшую госпитализировали.