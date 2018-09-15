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В уфимском Сипайлово произошло массовое ДТП: столкнулись сразу 6 машин
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В уфимском Сипайлово произошло массовое ДТП: столкнулись сразу 6 машин

15 сентября 2018, 15:27ПроисшествияЗиля Аскерова
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