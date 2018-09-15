В уфимском Сипайлово произошло массовое ДТП: столкнулись сразу 6 машин

Дорожное происшествие возникло на улице Жукова, недалеко от пересечения с улицей Новоженова.Все автомобили двигались в южном направлении, от Сипайлово в сторону центра.

Пока неизвестно, кто стал виновником ДТП, но по данным очевидцев, все авто получили сильные повреждения. Особенно досталось Daewoo Matiz.

Точных сведений о пострадавших также пока не имеется, но очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте ДТП стояла реанимационная машина.