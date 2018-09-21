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В Башкирии ФАС проверит закупки Минздрава после жалобы

21 сентября 2018, 10:02
Речь идет об аукционных торгах.

Специалисты регионального управления Антимонопольной службы проверят обстоятельства закупки стоимостью больше 470 млн рублей. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Дело в том, что один из участников торгов подал жалобу. У него есть подозрения, что Минздрав Башкирии сформировал условия закупки под конкретного подрядчика, который, собственно, и выиграл торги.

Поводом для спора стали аукционы на поставку комплекса лучевой терапии для Республиканского онкологического центра и аппаратов УЗИ для роддома №3, больницы №13, поликлиники №50 в Уфе и других клиник в Белорецке, Туймазах и Октябрьском.

Московская компания ООО «Лидер эксперт» участвовала в тендере на поставку комплекса лучевой терапии (максимальная сумма контракта 404,2 млн рублей), но не прошла конкурс. После этого у компании появились подозрения на нарушения со стороны Минздрава.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#Минздрав#Татьяна Майорова,#Экономика
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