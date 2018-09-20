В России смягчат отношение к бездумным постам в соцсетях

В Башкирии было зафиксировано несколько случаев, когда жителей судили за репосты в социальных сетях. Например, в Бирске 30-летнего жителя оштрафовали за репосты видеосюжетов и песен, в которых был размещен материал, разжигающий рознь между людьми различных национальностей. 51-летнего жителя Стерлитамака осудили на год условно за материалы на странице, в которых были лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды по признакам расы и национальности.